SUCESOS Fallece un obrero en la construcción de una nave en Alcosser de Planes El trabajador, de 50 años, se precipitó de una altura de entre 6 y 7 metros en lunes por la tarde, según los sanitarios del CICU que confirmaron su muerte martes, 12 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Accidente laboral con un fallecido en Alcosser de Planes. Un obrero de 50 años, que estaba trabajando en la construcción de una nave textil, se precipitó de una altura de en torno a seis y siete. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias, CICU, ha confirmado este martes por la mañana que el incidente se registró a las 17,40 de la tarde del lunes 11 y que cuando acudieron los sanitarios confirmaron el fallecimiento del operario. La empresa constructora para la que trabajaba es de Alcoy. La Inspección de Trabajo ha iniciado junto a la Guardia Civil y el INVASAT la investigación de este accidente laboral para tratar de determinar si hubo negligencia o falta de medidas de seguridad en el fallecimiento, según una fuente sindical. La textil Alcocertex, ubicada en Alcosser de Planes, en cuya nueva nave construcción estaba trabajando el obrero fallecido, sufrió un incendio el pasado septiembre y que arrasó maquinaria de la empresa y parte de su estructura. En 2011 fallecía también en esta textil un trabajador de 30 años atrapado por una máquina de cintas popularmente conocida como diablo.