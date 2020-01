The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Fallece una mujer de 74 años tras un desplome en San Agustín Es el tercer derrumbe fortuito tras los de las calles Pintor Casanova y Casablanca miércoles, 22 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Los bomberos han rescatado entre los escombros de los edificios 8 y 10 de la calle San Agustín el cuerpo de una vecina de 74 años. El desplome se ha producido en torno a las 8 de la mañana como ha explicado un vecino de la zona, alertado por el estruendo. “Eran sobre las 8.30 de la mañana y hemos oído un estruendo, hemos salido corriendo y si que hay una vecina que no la encuentran y que pensamos que estaba”. La unidad canina de los bomberos ha sacado el cuerpo de la víctima mortal en torno a las 12 del mediodía. El desplome ha afectado a la parte trasera de dos inmuebles particulares, como ha relatado un testigo presencial. “Uno de los edificios iban a demolerlo y el otro estaba recién restaurado, pero al caer se los ha llevado a los dos”. Este es el tercer derrumbe que se produce esta semana en el centro de Alcoy como consecuencia del temporal.