CASTALLA Fallece una mujer atropellada por la furgoneta de la que acababa de bajar La víctima viajaba con su pareja y dos hijos y había estacionado el vehículo en un polígono industrial de Castalla jueves, 15 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Una conductora de 38 años de edad ha fallecido en la noche del miércoles aplastada accidentalmente por la furgoneta en la que viajaba con su cónyuge y dos hijos y de la que acababa de apearse en un polígono de Castalla. Fuentes del caso han informado de que este accidente ocurrió sobre las 22.45 horas en el polígono I, cuando por motivos que se investigan, la conductora se bajó de la furgoneta y se colocó detrás. En ese instante el vehículo se fue hacia atrás y le causó la muerte inmediata al aplastarle la cabeza con una de las ruedas traseras. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado que acudió una ambulancia del SAMU pero que la mujer había fallecido en el acto. Las fuentes de la investigación han declarado que no hay indicios de cualquier situación distinta a la de un supuesto "accidente fortuito". El cadáver fue levantado por la autoridad judicial en torno a las 1.20 horas y ha sido dirigido al Instituto de Medicina Legal de Alicante para ser sometido a una autopsia. Por su parte, la furgoneta ha sido precintada a la espera de que el juez encargado del caso acuerde su posible estudio y peritaje para contar con más datos sobre lo sucedido. Según informan desde el CIP FP Batoi la mujer que ha fallecido era profesora del centro.