The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Fallece una mujer atropellada en L’Alameda Fue embestida el sábado por una motocicleta en el cruce con Isabel La Católica lunes, 09 de enero de 2017 Una mujer de 54 años falleció el sábado tras ser atropellada por una motocicleta en la avenida de L’Alameda, en Alcoy. El accidente se produjo sobre las dos de la tarde del sábado. La mujer fue atendida en plena calle por personal sanitario que se encontraba en la zona. Fue trasladada al hospital Virgen de los Lirios, desde donde fue derivada al hospital General de Alicante, donde falleció horas después. El accidente se produjo en el cruce entre L’Alameda y la calle de Isabel La Católica. La mujer, según testigos presenciales, cruzó por un paso no regulado. Una motocicleta la embistió provocándole graves heridas. Fue atendida en primera instancia por personal sanitario que paseaba en ese momento por L’Alameda. La mujer fue trasladada al hospital Virgen de los Lirios y con posterioridad al hospital General de Alicante, donde falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.