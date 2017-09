The examples populate this alert with dummy content

FORMENTERA 0 - 0 ALCOYANO Falta de gol El CD Alcoyano continua invicto a domicilio tras empatar a 0 ante el Formentera pero no culmina las ocasiones de peligro y se vuelve a Alcoy con un punto más en su casillero domingo, 24 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano del recién estrenado en el banquillo José Galiana empató 0-0 ante la SD Formentera en el municipal Sant Francesc en la sexta jornada liguera. Los blanquiazules continúan sumando puntos a domicilio pero no saben cómo finalizar las jugadas o qué hacer en la línea de tres cuartos de campo. El Alcoyano tuvo varias llegadas de peligro, algunas de ellas bastante claras pero no culminó ninguna para que el gol subiera al marcador. La actitud de los blanquiazules fue muy buena y positiva pero el Formentera causaba peligro en cada acercamiento a la portería de Miguel Bañuz, que mantiene su titularidad a pesar del cambio de entrenador. El cancerbero ilicitano tuvo que intervenir mostrando sus dotes impidiendo el gol del conjunto local. El capitán Mario Fuentes se retiró lesionado en el minuto 24 de la primera parte entrando Pau Bosch en su lugar. Un jugador que se suma a la enfermería a falta de saber exactamente lo que le sucede. Una de las ocasiones más claras la tuvo Antonio Navarro a pase de Jose García en la segunda parte, la cual, el defensa la disparó al palo de la portería. La lectura positiva, además de que el Alcoyano no conoce la derrota como visitante, es que continúa sumando puntos en campos de césped artificial, superficie que no se le ha terminado de dar bien en las últimas temporadas. Un punto que tratarán de hacer bueno en casa la próxima semana en el encuentro ante el Mallorca el domingo 1 de octubre a las 11.30 horas. Tarea complicada la que tendrán por delante los de Galiana ya que el rival que recibirán en el fortín blanquiazul es el líder del grupo que ha ganado cinco de los seis encuentros disputados hasta el momento en liga.