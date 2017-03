The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-0 BADALONA Falta de tino El Deportivo Alcoyano ha desaprovechado la ocasión de ocupar el liderato tras el empate del Barça B – El capitán, Mario Fuentes, sufre un esguince en el pie izquierdo domingo, 05 de marzo de 2017 El Club Deportivo Alcoyano tenía la ocasión perfecta de asaltar la liga y ocupar la primera plaza de la tabla tras el empate del actual líder, el Barça B, y también después de la derrota del Valencia Mestalla, para continuar abriendo la brecha con los siguientes clasificados. El Alcoyano no pasó del empate en El Collao ante el Badalona. Sin goles finalizó el partido a pesar de las diversas ocasiones claras de gol del equipo de Toni Seligrat que no atravesaron la portería del veterano Morales. Otra parte mala es la lesión del capitán, de Mario Fuentes que tuvo que ser sustituido por Pau Bosch en la segunda parte tras sufrir una lesión en el pie izquierdo, que ha resultado ser un esguince. El encuentro, contra todo pronóstico, básicamente por los dos conjuntos que se enfrentaban, resultó insulso en la primera parte. En la segunda mitad, la entrada de José García al terreno de juego dio vida y creó peligro. Con un esquema de 3-5-2 salió el Badalona a El Collao. Inicio dudoso y respetuoso entre ambos equipos hasta que en el minuto 23 de la primera parte Gato tuvo la primera clara ocasión del partido que perfiló con pierna izquierda, y que de haber enganchado el balón con la zurda, quizá, hubiese sido el 1-0. Otra de las grandes ocasiones la tuvo el delantero Mariano Sanz que a pase de José García, se quedó sólo ante Morales pero su disparo se fue directo al palo. Muchas lamentaciones se vieron durante el encuentro tras ver que las ocasiones de las que disponían los blanquiazules no entraban. Algo a resaltar es el hecho de que muchos jugadores del Alcoyano acabaron el partido con las manos en las piernas tras el desgaste del encuentro y de que el club no dispone de demasiados recambios debido a la corta plantilla. Seligrat apostó de nuevo por Jorge Hernández y López Silva de inicio realizando ambos un buen partido, y también, destacar la actuación e incorporación en ataque del defensa Carlos Barreda.