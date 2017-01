The examples populate this alert with dummy content

CORNELLA 1 - 0 ALCOYANO Falto de ideas Los de Toni Seligrat caen justamente en Cornella ante un buen rival. Sin chispas ni ideas, llegó la tercera derrota de la temporada domingo, 15 de enero de 2017 El Alcoyano no aprovechó la derrota del Hércules ante el líder, para ir eliminando rivales en su luuha por el play off, y cayó de forma justa por 1 a 0 ante un buen Cornellá, que impuso su intensidad y sobre todo, su calidad en la línea ofensiva. Durante la primera parte, el Deportivo se asentó bien en el terreno de juego, de reducidas dimensiones en el Nou Municipal de Cornellà, pero con el paso de los minutos iba perdiendo el rumbo del partido, sobre todo, porque el juego por bandas en el Alcoyano era nulo ante la gran colocación en el tapete de un conjunto, el catalán más intenso en su juego y en la manija del partido, con David García a los mandos; a pesar de ello, el Alcoyano dispuso de una buena ocasión en las botas de David Torres con un disparo desde la frontal en el minuto 11, que Marcos, detuvo con problemas. Tras la reanudación, el ataque del Cornellá era más fluido con varias ocasiones en las botas de Abraham, ex jugador blanquiazul, Enric y Lucas, el mejor jugador del partido, sin color, hasta que en el minuto 60, Mario Fuentes cometía pena máxima sobre Lucas, tras una gran combinación con Enric, que el propio delantero catalán, se encargaba de materializar desde los once metros. El Alcoyano, con los cambios introducidos por el técnico Toni Seligrat, intentó llegar con mayor verticalidad al área rival, y casi lo consigue con una gran acción por banda de Álvaro García que el canterano Ángel a punto de estuvo de culminar, pero su disparo se quedó en nada y directo a las manos del cancerbero Marcos. A pesar de ello, el Cornellá había dispuesto de dos claras ocasiones ante Bañuz, pero en ambas el defensa Álvaro García había evitado los tantos, con varios despejes en el área evitando los goles del conjunto catalán, muy superior en acciones ofensivas sobre el Deportivo durante el choque. En definitiva, resultado justo a tenor de los visto en el Nou Municipal de Cornellá y a pensar en la próxima jornada, dónde el Deportivo recibe al Gavá en El Collao.