FÚTBOL SALA Faltó muy poco El Unión Alcoyana de fútbol sala jugó en la Vila con muchas bajas que terminaron por marcar la diferencia - Los locales ganaron 3-2 lunes, 22 de enero de 2018 El pasado sábado nuestro Unión Alcoyana FS disputó contra CD La Vila FS el partido correspondiente a la jornada 11, jornada que cerraba la primera vuelta del campeonato. En esta ocasión el equipo tuvo que desplazarse a la costera localidad de Villajoyosa donde un gran numero de aficionados al fútbol sala esperaba para ver un encuentro entre su equipo, fuertemente reforzado en Navidades con Pipi, Peloncha y Alvarito debutando, y el tercer clasificado de la liga. Los nuestros llegaban al partido con numerosas ausencias lo que iba a dificultar la actuación. Pese a ello, ya habían demostrado con esfuerzo en otras ocasiones que no era un hándicap para el equipo. El quinteto inicial con el que salieron los de Javi Silvestre estaba formado por Jaco, Gomis, Carmona, Tonelo y Bili. Nada más empezar el partido Bili y Gomis trazaban una pared interior que dejaba sólo al primero teniendo una clarísima ocasión para adelantarse pero el meta evitaría el tanto. La respuesta de los vileros fue inmediata, y es que, momentos después era Jaco el que tenia que sacar un balón comprometido. La mala fortuna apareció en el 5' cuando Gomis dudaba al despejar un balón al segundo palo y acabaría empujándola a su propia portería. Lo remedió rápido pues un minuto después desviaba un chut de Bili desde dentro del área para poner el empate. La Vila iba subiendo el ritmo y la posesión mientras los nuestros aguantaban en media pista para salir rápido tras la recuperación. En el minuto 9' se volvieron a adelantar los locales en una jugada de estrategia tras el saque de una falta cercana. Los nuestros estaban aguantando bastante bien la embestidas locales pero por desgracia a 8 segundos para el descanso los vileros se colocaron 3-1 ante un disparo sin peligro que involuntariamente sería desviado por uno de los nuestros. En la reanudación los alcoyanos cambiarían su defensa a zona en media pista pues los vileros los hundían demasiado en 10 metros. Esto provocó muchas imprecisiones los tres primeros minutos que pudieron costar algún gol. Sin embargo, a medida que avanzaba el partido los alcoyanos consiguieron ajustarla bien concediendo poquísimas ocasiones a los vileros. Mientras tanto, el Unión Alcoyana siguió intentando acercarse en el marcador. Esto ocurrió en el 31'. Bili correría toda la banda y le cedería un balón al segundo palo a Carmona y este, con mucha clase, picaría el balón por encima del portero entrando el balón por toda la escuadra. En los siguientes minutos pudo pasar de todo. Las ocasiones para ambos conjuntos se sucedían y los alcoyanos creían en el empate. Los locales estaban con cinco faltas pero no llegaría la sexta. Javi Silvestre se la jugaría con portero jugador pero no se puedo conseguir el gol. Aún con pocos efectivos, se cayó 3-2 pero los nuestros dieron la cara ante un muy buen equipo que en esta segunda vuelta va a perder muy pocos puntos. Del resto de esta 8ª jornada destacar el Albatera - Racing Novelda (4-3), Aspe - Ye Faky (3-2), Horadada - Xaloc (6-4) y Calpe - Ibi (1-10). Ibi amplía distancias. Los nuestros siguen en 3º lugar. Informa : Unión Alcoyano F.S.