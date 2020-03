The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Familiares piden que se aclare la causa de tres muertes en el centro de Oliver Denuncian la incertidumbre ante la falta de información oficial sobre el brote - La dirección de los centros Domus Vi suspende las visitas y se acogen al respeto a la intimidad de residentes y familias la no divulgación de datos miércoles, 18 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (18/03/2020)

AUDIO Hora 14 Alcoy (18/03/2020) Familiares de residentes de centro de mayores Domus Vi, reclaman a las autoridades sanitarias que aporten las causas del fallecimiento de tres residentes. El portavoz de la plataforma de familiares, José Luis García, en Hoy por Hoy Alcoy ha lamentado que al dolor por pérdida de un ser querido -que estos días no han podido tener entierros al uso por el estado de alarma-, se suma la incertidumbre por los motivos que han desencadenado la muerte de tres personas mayores. "Entendemos que se pueda tardar en verificar si es por coronavirus o no. Pero como mínimo hay tres muertos en el centro". Agradecen el refuerzo de asistencia sanitaria que la Consellería de Sanidad ha incorporado para atender los casos diagnosticados y que representan el 43% de las 134 plazas del centro. Pone el acento en la situación de angustia que viven los familiares, de afectados y no afectados, ante la falta de información oficial. "Si no puedes contrastar la información que nos llega, esto genera incertidumbre. Ya es bantante lamentable no poder visitar a tus seres queridos". La plataforma de familiares se constituyó en noviembre pasado para denunciar la precaria situación laboral de los trabajadores y que estaba afectando a la atención de los residentes. La dirección de los centros Domus Vi a través de un comunicado explica que en cumplimiento de los protocolos y medidas de higiene y prevención ha suspendido las visitas y solo mantiene las de extrema necesidad. Destaca que sus trabajadores trabajan sin tregua por el bienestar de usuarios y residentes y se acogen al respeto a la intimidad de sus residentes y familias para no divulgar datos sobre contagios, información que deriva en las autoridades sanitarias. Aseguran que informan desde el primer momento a las familias de residentes, que presenten síntomas o que hayan tenido que aislar por prevención, y que la ausencia de noticias a los familiares es sinónimo de que el residente no sufre afección.