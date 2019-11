The examples populate this alert with dummy content

BIENESTAR SOCIAL Familiares de residentes de los centros Domus Vi denuncian carencias de personal y atención Se constituyen en plataforma para denunciar la "precaria" situación laboral de los trabajadores que está afectando residentes miércoles, 27 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/11/2019) Familiares de residentes de los centros de mayores privados de Alcoy y Cocentaina denuncian falta de personal para una atención adecuada. Los familiares de los centros Domus Vi de Alcoy y Cocentaina se constituyen en plataforma para denunciar la "precaria" situación laboral de los trabajadores y que está afectando a la atención de los residentes. "El último año se han ido 10 trabajadores y eso está afectando a la atención a los residentes", ha explicado José Luís García, uno de los portavoces de la plataforma. Los familiares, que han puesto en conocimiento de la Consellería de Políticas Inclusivas y del Ayuntamiento esta situación, atribuyen al cambio de gerencia el inicio de las carencias. La dirección, según los familiares, se acoge al cumplimiento de la ratio para atender a los residentes.