GRAN EXPECTACIÓN Fans venidos de México y Perú para asistir a la capilla ardiente de Camilo Sesto Su club de fans está desbordado con las consultas de todos los puntos de España y de muchos de América - Cerca de medio centenar de medios acreditados incluidos los hispanoamericanos Univisión o Telemundo miércoles, 23 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/10/2019) Mañana a partir de las 11 horas se abrirán las puertas de la capilla fúnebre de Camilo Sesto. En el salón de plenos del Ayuntamiento estará ubicada la urna con sus cenizas. Estas mismas puertas está previsto que se cierren en torno a las 20 horas. También está previsto que el hijo de Camilo, Camilo Blanes Ornelas, sea quien traiga las cenizas hasta Alcoy sobre esa hora. Se espera la presencia de fans de diferentes partes de España, como Canarias, Sevilla, Murcia, Barcelona, Madrid, Andalucia o Galicia e internacionales. Componentes del Club de Fans explican que han llegado seguidores del cantante procedentes de México y Perú y que se encuentran desbordados por llamadas teléfonicas de personas interesadas en venir hasta Alcoy. Cuando se cierre la capilla ardiente se abrirá su sede en el carrer La Cordeta. También habrá un libro de condolencias ubicado en el zaguán del Ayuntamiento. Este acontecimiento ha despertado a su vez una gran atención mediática y hay medio centenar de periodistas acreditados de una treintena de medios locales, nacionales e incluso algunos internacionales como los hispanos Univisión o Telemundo. Radio Alcoy realizará un programa especial de 12’20 a 14 horas, todo el Hoy por Hoy Alcoy -con el paréntesis para el informativo nacional de las 13 horas- con conexiones en directo con la capilla ardiente y entrevistas con protagonistas, que nos explicarán sobre todo los inicios de Camilo y su parte más humana, alejada de los focos.