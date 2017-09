The examples populate this alert with dummy content

COPA DEL REY Fantasmas fuera frente el Olot El CD Alcoyano se enfrenta a la UE Olot en la segunda eliminatoria de Copa del Rey - El partido lo podrán seguir en directo, desde las 19h, en el 1485 OM, en esta web o en la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser miércoles, 06 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (06/09/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (06/09/2017) El CD Alcoyano afronta el primer partido de Copa del Rey, una competición ilusionante para la afición por la posibilidad de enfrentarse a equipos de Champions o Europa League. El rival es la UE Olot, que consiguió deshacerse a domicilio del Olimpic de Xátiva en la primera eliminatoria de la Copa. El encuentro, que se disputa este miércoles 6 de septiembre a las 19 horas, será en el campo del Olot, a partido único. El céped natural del Estadi Municipal d'Olot será beneficioso para en conjunto de Toni Aparicio que quiere alejar los fantasmas que aparecieron tras la derrota del pasado domingo ante el Cornellà. El que pase volverá a jugar otra eliminatoria a sorteo puro entre los equipo de Segunda B y Tercera que queden, será la definitiva antes de enfrentarse a un equipo de Champions o Europa League. La lista de convocados por parte del CD Alcoyano es: Bañuz, Koke, Navarro, Barreda, Mario, Pau Bosch, Jose García, López Silva, Mariano, David Torres, Gato, Ribelles, Cubero, Omgba, Cristian Galas y Kilian. Roberto Alarcón y Tomás Ruso siguen en la enfermería blanquiazul. El partido lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy desde las 19 horas en el 1485 OM, en esta misma página web o en la aplicación para dispositivos móviles de la Cadena Ser.