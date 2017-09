The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE FAPAS se disuelve tras la renuncia Alvar Seguí La entidad, que surgió para el desarrollo del Projecte Canyet, de reintroducción del buitre en la comarca, ha decidido no seguir adelante ante la imposibilidad de encontrar nuevo presidente lunes, 18 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2017) FAPAS Alcoi ha acordado su disolución tras la renuncia de su presidente Alvar Seguí. La entidad, que surgió para el desarrollo del Projecte Canyet, de reintroducción del buitre en la comarca, ha decidido no seguir adelante ante la imposibilidad de encontrar sustituto de Alvar Seguí al frente de la presidencia. En un comunicado explican que en una reunión convocada después de conocerse la dimisión de Alvar Seguí se acordó además la continuidad de los proyectos iniciados y pendientes de finalizar, entre ellos la edición de un libro sobre la labor desarrollada. "Un libro sobre las canteras de Mariola, donde se ha desarrollado el projecte canyet desde sus inicios, o el reparto de diferente material divulgativo sobre los buitres y puesto que no les gustaría dejar estos proyectos a medias, continuarán su actividad con el compromiso de disolver la entidad cuando dichos proyectos concluyan". FAPAS Alcoi trasmite el agradecimiento a quienes han contribuido a la reintroducción de buitre leonado y el orgullo por haber participado en esta ambiciosa iniciativa. "Nos sentimos orgullosos de haber participado activamente en un proyecto tan importante y tan exitoso como la reintroduccción del Buitre Leonado en nuestras sierras, y aunque no ha sido fácil, ni es fácil la despedida, nos vamos con un buen sabor de boca, sabiendo que durante todos estos años hemos dado lo mejor que teníamos, nuestro tiempo, conocimientos y dedicación”. Además quieren agradecer a todas las entidades, asociaciones, empresas y personas que han puesto su grano de arena en esta labor.