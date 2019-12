The examples populate this alert with dummy content

TEATRO INCLUSIVO Faula Teatre prepara un intenso 2020 Su fundador y alma mater, Paco Valls, ha visitado Radio Alcoy junto a tres de sus alumnos, Irene Botella, Sandra Marrón y Daniel Albero - Hace unos días estuvieron actuando en Noruega martes, 24 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/12/2019) Faula Teatre es todo un emblema del teatro inclusivo. Paco Valls, su alma mater y fundador, allá por 1990, ha estado en Radio Alcoy, acompañado por sus alumnos-actores Irene Botella, Sandra Marrón y Daniel Albero. Los cuatro junto a Maru, la mano derecha de Paco, y Quique de Ibi estuvieron en Noruega realizando una representación teatral dentro del 25 aniversario de la entidad noruega con la que tienen una gran relación de años. Nos cuentan ese viaje así como los numerosos proyectos que tienen para el 2020 como una serie de representaciones por centros escolares de Alcoy y otras dos montajes, uno en Cocentaina, y otro en Alcoy, basados en las obras Alicia en el País de las Maravillas y en La Tempestad.