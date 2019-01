The examples populate this alert with dummy content

DESCANSO FC BARÇA B 0-0 CD ALCOYANO El CD Alcoyano afronta el primer partido de la 2ª vuelta, lo hace en el MIni Estadi- Síguelo en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige Sheila García domingo, 13 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El equipo de Vicente Mir busca una gesta en el Mini Estadi ante el Barça B para sumar los primeros tres puntos de la 2ª vuelta.