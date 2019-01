The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Fedac asesorará a las pymes en la consecución de subvenciones públicas El departamento de Innovación de la Federación Empresarial de l'Alcoià y el Comtat ayudará en acciones tales como la adquisición o renovación de maquinaria, la implantación de tiendas online y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Departamento de Innovación de la Federación empresarial de L'Alcoià-Comtat (FEDAC) ha comenzado, junto con el Ivace y la Cámra de Comercio, a asesorar, tramitar y formalizar la serie de ayudas públicas que desde diferentes Administraciones se han convocado recientemente. Subvenciones pensadas para que las empresas puedan mejorar su productividad, su internacionalización, crear nuevos productos o digitalizar los procesos productivos. Pero también los comercios tienen a su alcance ayudas públicas para abrir nuevos establecimientos o implantar tiendas online. El presidente de FEDAC, Natxo Gómez, quiere animar a las empresas de estas comarcas a que opten a estas ayudas, todas ellas pensadas para la mejora de la productividad, apertura de mercados y adaptación a las necesidades de las personas consumidoras. En boca de Gómez, "lo realmente importante de estas subvenciones es que están dirigidas a todas las empresas, no sólo a las grandes. Las Pymes y los comercios tienen sus propias ayudas, pensadas y encaminadas a sus negocios. FEDAC está en disposición de ayudar a todos ellos, desde las grandes industrias al autónomo que gerencia una micro-empresa". Gómez reconoce que muchos empresarios desconocen que pueden optar a estas ayudas para contratar personal, o para comprar maquinaria o para crear una web. Desde FEDAC, y a través de su web o del correo innovacion@fedac.es, se puede conseguir asesoramiento personalizado. Las ayudas Se han abierto los plazos de diferentes programas de ayudas para las pymes, comercios y autónomos de las comarcas. El tipo de apoyo y sus condiciones de acceso varían según la actividad de la empresa y su proyecto, pudiéndose financiar entre otras actuaciones, a las pymes industriales y servicios afines: con hasta el 40% de subvención. En este caso, se trata de adquisición de maquinaria productiva, implantación de sistemas y herramientas de digitalización y gestión informática de proceso, desarrollo de nuevos productos o procesos, acciones de promoción internacional e inversiones para el ahorro en los consumos energéticos. En el caso del comercio minorista, la subvención alcanza hasta el 50% y se centra en diferentes actuaciones: inversiones en el establecimiento,l a implantación de tiendas online y los gastos e inversiones para la apertura de nuevos establecimientos.