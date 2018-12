The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA FEDAC comparte con el conseller de Economia Sostenible un almuerzo de trabajo navideño A la comida también asistió la directora general del IVACE, Julia Company, responsable de las políticas y actuaciones en materia de Innovación, parques empresariales, energía e internacionalización de la Generalitat Valenciana lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Junta directiva de FEDAC, responsables de partidos políticos de L'Alcoià y El Comtat y medios de comunicación, han compartido las fiestas navideñas con un almuerzo de trabajo que tuvo lugar elviernes 14 de diciembre en el Hostal Savoy de Alcoy. Además de la correspondiente celebración navideña, los asistentes aprovecharon para departir sobre asuntos relacionados con estas comarcas, inversiones y políticas industriales necesarias para el desarrollo de nuestra Economía. A la comida también asistió la directora general del IVACE, Julia Company, responsable de las políticas y actuaciones en materia de Innovación, parques empresariales, energía e internacionalización de la Generalitat Valenciana