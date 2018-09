The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO Feliz cumpleaños Alcoyano El presidente del Alcoyano y de la Fundación, Juan Serrano y Héctor Rúa, pasan por este café especial con motivo del aniversario del club. Desde Premium Sport Café jueves, 13 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (13/09/2018) Juan Serrano y Héctor Rúa presidente del Alcoyano y de la Fundación CDA, han estado en Ser Deportivos desde Premium Sport Café para hablar del 90 aniversario del Alcoyano. Nos cuentan sus recuerdos de las primeras veces que subieron a El Collao, los jugadores que les han marcado, el día a día de ser presidente de la entidad y muchas cosas más. Además han recibido un regalo de un aficionado, Javier Mataix, que ha emocionado al presidente. Como cada jueves desde Premium Sport Café en el habitual “café del Alcoyano”. No te pierdas todo lo que han dicho en Ser Deportivos, además de escuchar una carta de felicitación del aficionado Gabriel Vázquez.