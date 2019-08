The examples populate this alert with dummy content

CULTURA “Fem i desfem” sigue de gira por la comarca La Dependent pone en escena esta obra de teatro que busca concienciar sobre la importancia de reducir residuos en favor del medio ambiente martes, 20 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/08/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (20/08/2019) La Dependent sigue con las funciones de la obra Fem i desfem por diferentes escenarios de la comarca. Una representación, didáctica y de entretenimiento, con la que se busca concienciar de la importancia de reciclar, reducir envases y cuidar el medio ambiente. Una iniciativa que está impulsada por la Mancomunitat del Xarpolar con la colaboración de Fomento de Construcciones y Contratas. Conchi Doménech y Rubén Mira son los actores que, a través del texto escrito por Jordi Peidro, representan las diferentes escenas. "Realizamos diferentes personajes porque la obra consta de varias escenas, un poco independientes unas de otras, donde mezclamos la problemática de los plásticos, envases y microplásticos", indica Mira. Los actores, dirigidos por Pepa Miralles, actuarán esta noche, a las once y media, en la plaza del Ayuntamiento de Fageca y mañana, en Benimassot. Ellos tres, antes de estas funciones, han estado en Hoy por Hoy Alcoy para contarnos cómo va la gira.