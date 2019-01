The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Fernando Cabrera se instala de manera permanente en el Ivam Cada Alcoi En el suplemento cultural de este viernes hablamos con Macarena Palma, responsable de Patrimonio de la Fundación Caja Mediterráneo, que acaba de restaurar el lienzo de Cabrera 'Cuento de brujas' - Presentamos la gira de 'Separeu-vos junts', de La Dependent, y entrevistamos al cantautor Ismael Serrano viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (25/01/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2019) La Fundación Caja Mediterráneo convierte un cuadro de Fernando Cabrera en eterno en una sala del Ivam Cada Alcoi. El cuadro Cuento de brujas, que el prestigioso artista alcoyano pintó en 1904, a su regreso de Italia, ya cuelga de manera permanente en uno de los despachos del antiguo Monte de Piedad. La restauración de la obra ha permitido recuperar los matices de luces y colores de un lienzo que se encontraba muy deteriorado. Es un cuadro de gran formato que narra una escena de la vida cotidiana, como ha explicado en Tragaluz Macarena Palma, responsable del Patrimonio Artístico de la Fundación CAM. "Tiene el mismo escenario que ya pintó Cabrera, los primeros pasos, la misma habitación, y lo que cuenta es un momento de descanso de una familia, al calor de un hogar, narrando cuentos de brujas". La intención de la entidad era restaurar la pieza de Cabrera, que adquirió en 2005, e incluirla en el CADA. Un proceso que se vio interrumpido por el cierre del edificio y que ahora ha podido ver la luz. Cabrera presentó Cuento de brujas a la Exposición Nacional de Bellas Artes, junto a otros siete lienzos. Además de Cabrera, hablamos de teatro con La Dependent y la joven actriz, de tan solo diez años, que participa en la gira de Separeu-vos junts. Para poner la guinda al pastel, invitamos a Ismael Serrano, que presentará este sábado, a las ocho de la tarde, en el Calderón, su último trabajo: Todavía.