ANIMACIÓN Fernando Cano ambienta la Navidad con música El comercio situado en el Centro de Alcoy eligió los días 23 y 24 de diciembre para crear un clima navideño y festivo a ritmo de jazz y de los tradicionales villancicos martes, 27 de diciembre de 2016 La Navidad enmarca un ambiente festivo, familiar y de tradiciones, sabiéndolo, Fernando Cano Ropa Hombre eligió a Moises Olcina y a Mike, que con el saxo y el teclado respectivamente, ambientaron con villancinos populares y música jazz la puerta del comercio situado en el Centro de Alcoy durante los días 23 y 24 de diciembre. Esta iniciativa musical logró crear una atmósfera navideña justo antes de la llegada de dos de los días más señalados de estas fechas tanto para los clientes de Fernando Cano como para las personas que pasaron por esa zona.