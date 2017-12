The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Fernando Cano presenta su oferta navideña a ritmo de jazz El dúo de Moisés Olcina, saxo, y Mike Summers, teclado, amenizaron las compras navideñas del sábado en el conocido establecimiento martes, 26 de diciembre de 2017 La Navidad se ha colado en cada rincón de la ciudad estos días. El 23 de diciembre, el establecimiento Fernando Cano Ropa Hombre quiso poner la mejor música a esas compras navideñas previas a la Nochebuena. Villancicos populares a ritmo de jazz, de la mano de Moisés Olcina, al saxo, y Mike Summers, al teclado, sonaron durante la mañana y la tarde del sábado para crear una atmósfera navideña inmejorable.