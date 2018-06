The examples populate this alert with dummy content

FICHAJE CD ALCOYANO Fernando "Pajarero", el primero en llegar Es central, tiene 30 años y procede del Ebro viernes, 15 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Alcoyano, ha oficilaizado el primer fichaje de la temporada 2018/19. Se trata de Fernando "Pajarero" , es central , tiene 30 años y llega del Ebro. El club presenta su primer fichaje, explica más cosas del nuevo jugador blanquiazul. "La primera cara nueva del CD Alcoyano 2018-2019 es la de Fernando ‘Pajarero’. El central ha andaluz ha militado durante las dos últimas temporadas en el Ebro, uno de los equipos más competitivos del Grupo III y que se quedó a las puertas de acceder al play-off. En el cuadro aragonés disputó más de 60 partidos. En el Deportivo firma por un año. Pajarero cumplirá el 17 de junio 30 años y está en plena madurez futbolística. El jugador malagueño puede actuar en terreno de juego tanto de central como adaptarse, por su versatilidad, al lateral derecho. Por tanto, se trata de un zaguero polivalente para la retaguardia del equipo dirigido por Vicente Mir.Con anterioridad a su paso por el Ebro, también jugó en Segunda B en el Arandina, La Roda, Betis B y Estepona". Concluye. Es la primera de las más de 10 incorporaciones, que tendrá el Alocyano de aquí a que empiece la temporada.