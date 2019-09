The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Fernando Pastor se reincorpora a Les Corts Tomará posesión del acta de diputado autonómico el próximo miércoles 11 de septiembre, tras la renuncia de Adrián Ballester, que seguirá en la Diputación de Alicante miércoles, 04 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Fernando Pastor se reincorpora a Les Corts Valencianes. Tomará posesión del acta de diputado autonómico el próximo miércoles 11 de septiembre. Será el tercer político alcoyano en convertirse en obtener el acta en el parlamento autonómico tras Estefanía Blanes y Naiara Davó. El representante del Partido Popular, que ocupaba el número 8 de la candidatura por Alicante al parlamento autonómico, quedó a las puertas en las elecciones del pasado mes de abril. La renuncia de Adrián Ballester, que seguirá su labor política en la Diputación de Alicante, ha propiciado la incorporación de Pastor que inicia su segunda legislatura como diputado autonómico. En la primera se incorporó en 2015 cuando César Sanchez dejó su escaño para ostentar la presidencia de la Diputación Provincial. Fernando Pastor ha sido secretario de organización del PP en Alicante y concejal en el ayuntamiento de Alcoy y portavoz del PP desde 1995 durante 5 legislaturas.