MOROS Y CRISTIANOS Fernando Rius Mestre es el Sant Jordiet 2020 Un sorteo ha designado al festero de la Filà Chano para que represente al patrón en las próximas Fiestas de Moros y Cristianos jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Fernando Rius Mestre ha sido elegido Sant Jordiet 2020. Un sorteo, celebrado en el transcurso de la asamblea de la Asociación de San Jorge, ha designado a este festero de la Filà Chano, de seis año, cumple los siete en julio, y alumno de los Salesianos San Vicente Ferrer, para que represente al patrón durante las próximas Fiestas de Moros y Cristianos. Se da la circunstancia de que su padre, Fernando Rius Pastor, ya fue Sant Jordiet hace 30 años por la Filà Verds. La intención del padre es que su hijo vista el mismo traje de Sant Jordiet que él llevó en 1989. Fernando espera el acto de la Aparición como su favorito, está muy ilusionado con llevar el traje de su padre y en cuanto a sus hobbys le encanta el fútbol, es defensa del At. Salesiano y es seguidor del Madrid. Tiene una hermana pequeña que se llama Amparo, como su madre. Fernando ha salido con el número 3, precisamente el favorito de su madre.