The examples populate this alert with dummy content

MIG ANY ALCOI Fernando Rius Mestre toma la bandera de la cruz El festero de la filà Chano es presentado como Sant Jordiet 2020 en un abarrotado Teatre Salesians viernes, 25 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Fernando Rius Mestre, festero de la Filà Chano, ha sido presentado esta tarde como Sant Jordiet 2020 ante sus compañeros del colegio Salesianos San Vicente Ferrer, asamblea de la Asociación de San Jorge, familiares y autoridades. Una alegoría de San Jorge, la entrega de premios a los alumnos de Infantil y Primaria y un repaso fotográfico a la vida del protagonista han marcado el preámbulo al momento más esperado. En el centro del escenario, Álvaro Santacreu, Sant Jordiet 2019, le ha hecho entrega a su sucesor, Fernado Rius Mestre, la bandera de la cruz que le acredita como Sant Jordiet 2020. El aplauso del público y la emoción de sus familiares han abrazado este traspaso en el cargo. Jaime Sanjuán, director de colegio Salesianos San Vicente Ferrer; Juan José Olcina, presidente de la Asociación de San Jorge y el alcalde, Antonio Francés, en sus discursos, le han deseado al pequeño festero que tenga un buen año. Pero, sin duda, el mensaje más emotivo lo ha ofrecido su padre, Fernando Rius Pastor -quien ya vivió esta experiencia hace 30 años al ejercer el cargo de Sant Jordiet de 1989- al desearle a su hijo que disfrute de este año “porque será inolvidable”. La cuenta atrás para las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy del próximo año ya se ha activado. Tan solo quedan seis meses para que el pequeño Fernando cumpla su sueño de “subir al castillo y tirar las flechas” en el acto de la Aparición.