TRADICIONES Fervor por la Mareta Representantes de la Pía Unión y la alcaldesa de Cocentaina explican las claves y novedades en torno a la celebración del milagro de las lágrimas en Cocentaina martes, 17 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (17/04/2018) Cocentaina conmemora este jueves 19 de abril el día grande de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Milagro. Los presidentes de la Pía Unión, Cristian Barrachina y Reis Pascual, junto al párroco de Santa María y director espiritual, Eduardo Rengel, y la alcaldesa, Mireia Pascual, analizan este martes en Hoy por Hoy Alcoy las claves de esta fiesta que concentra una alta dosis de fervor a la Mareta. El próximo mes de enero arrancará la conmemoración del 500 aniversario del prodigio de las lágrimas. El documento que lo acredita está en trámite de cesión provisional por parte del Ayuntamiento de Alcoy. Mireia Estepa explica que este acta será integrada en una exposición que los contestanos podrán seguir el próximo año. No es la única novedad en la que se está trabajando. La Pía Unión ya tiene avanzado el inventariado de obras que integrarán el futuro museo de arte sacro de la localidad y del que hablan en la entrevista Cristian Barrachina, Reis Pascual y Eduardo Rengel. "Será bueno para todos y nó sólo desde el punto de vista religiosos, sino también social, turístico y de promoción", señalan. En la entrevista se analizan los actos programados para este año desde las solemnes vísperas, que arrancan el miércoles 18, con la quema de las 27 hogueras, los actos del día grande con el traslado del icono de la Mareta y la emotiva Súplica, este año a cargo de Berta Castelló Rodas, al día dedicado a los ancianos y enfermos, el 20 de abril y la jornada dedicada a los más jóvenes el 21 de abril, en que concluye la fiesta con el regreso de la imagen de la patrona a su monasterio.