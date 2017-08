The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Fiesta por los cuatro costados en Benilloba El humor de la Nit de l’Olla abre los Moros y Cristianos que encandilan al público con la entrada de las tropas miércoles, 16 de agosto de 2017 Benilloba disfruta de las fiestas patronales que cada agosto dedica a San Joaquín. Los festejos arrancaron el lunes por la noche con uno de los actos más populares de la comarca: la Nit de l’Olla, en la que los festeros desfilan disfrazados con numerosas referencias satíricas a la actualidad. La principal crítica ha sido para uno de los principales problemas que ha registrado Benilloba, así como otros pueblos de la comarca: el cierre de las oficinas bancarias en los pequeños municipios. Los festeros han centrado sus quejas con mucha sátira sobre el Banco Sabadell, que recientemente decidió suprimir los servicios que prestaba en el municipio. Este año, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido protagonista por su voluntad de construir un muro entre su país y México, y por la crisis con Corea del Norte. Cientos de vecinos de la comarca disfrutaron del desfile, en el que hubo crítica al referéndum independentista de Catalunya o los efectos del turismo. Tras la desenfrenada Nit de l’Olla, moros y cristianos han tomado las calles del pueblo este martes. Los cargos y las escuadras han conseguido sorprender al público que abarrotó la plaza y que todavía seguirá disfrutando de los días de fiesta en Benilloba.