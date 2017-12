The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Fiesta del fútbol sala comarcal Deportividad, gran ambiente y mucho fútbol sala en el I torneo navideño de selecciones Unión Alcoyana FS viernes, 29 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El miércoles pasado, 27 de diciembre, se celebró en el Polideportivo Francisco Laporta el I Torneo de Selecciones Unión Alcoyana Futbol Sala. Una iniciativa que el club por fin pudo hacer realidad y que contó con la colaboración de un Ayuntamiento y un Centro de Deportes que se volcaron con la idea desde el primer día. El torneo concentró gran asistencia de participantes y público en el Francisco Laporta donde se vivió un gran ambiente. Tanto el público alcoyano como el que asistió de las diferentes localidades que participaban en el torneo (Castalla, Olleria y Alicante), pudieron disfrutar del juego de los suyos y de una jornada de hermandad y deportividad entre los diferentes clubs. En cuanto a las selecciones alcoyanas, destacar el gran ambiente que se observó entre sus participantes, jugadores rivales en los Jocs Escolars que durante un día fueron compañeros de equipo y que se llevaron algo más que una gran experiencia, buenas amistades. El torneo comenzó con el inconveniente de la lluvia, que impidió la utilización de la pista exterior del polideportivo, con lo que la organización se vio obligada a reducir el tiempo de juego de algunos encuentros para que se pudiesen disputar todos los encuentros en los pabellones A y B del Francisco Laporta. A pesar de la adversidad el torneo transcurrió de la mejor forma posible, buen fútbol sala, emoción y deportividad. El torneo finalizó con una entrega de premios que, por la igualdad demostrada en la pista, dejó todo muy repartido. Aún así, todos los participantes pudieron llevarse el bonito obsequio con el que el Centro de Deportes conmemoró el Nadal Esportiu. El torneo deparó los siguientes resultados: BENJAMÍN Sel. Unión Alcoyana FS (1º) Castalla FS (2º) Ollería FS (3º) ALEVÍN Sel. Unión Alcoyana FS (1º) Castalla FS (2ª) Xaloc Alacant FS (3º) INFANTIL Ollería FS (1º) Sel. Unión Alcoyana FS (2º) Castalla FS (3º) CADETE Ollería FS (1º) Castalla FS (2º) Sel. Unión Alcoyana FS (3º) JUVENIL Xaloc Alacant FS (1º) Sel. Unión Alcoyana FS (2º) Castalla FS (3º) Si bien los resultados son secundarios en un torneo de estas características, si muestran un reflejo cercano de la situación del fútbol sala alcoyano, donde existe una base importante y de mucha calidad con la que trabajar, como podemos ver con las victorias en categorías benjamín y alevín de las selecciones alcoyanas, pero nos indican la necesidad de promoción en categorías superiores y la importancia de la formación continua de los deportistas en este deporte. Por parte del club, enorme satisfacción interna tanto por organización y por los objetivos cumplidos como externa por el más que positivo feedback recibido por parte de los clubes que asistieron al torneo y por el tremendo apoyo recibido por parte del Centro de Deportes. Informa: Unión Alcoyan F.S.