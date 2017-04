The examples populate this alert with dummy content

SANT JORDI 2017 Fiesta del Pasodoble retrospectiva En el desfile participan 23 bandas-La Nova, que celebra su 175 aniversario, ha recuperado tres uniformes del siglo XIX que lucirán tres músicos- 20 directores se suman a la conmemoración del centenario de l'Himne de Festes de Gonzalo Barrachina viernes, 21 de abril de 2017 La Fiesta del Pasodoble mira al pasado para conmemorar dos destacadas efemérides; el centenario del Himne de Festes y el 175 aniversario de la Societat Musical Nova d’Alcoi, La Nova, cuyo presidente, José Antonio Llinares, protagonizará el acto. En la Fiesta del Pasodoble participan 23 bandas, 19 de las cuales se han inscrito para participar en el concurso del desfile. Además 20 directores se sumarán a la dirección del Himne de Festes para conmemorar el centenario de la composición de Gonzalo Barrachina, que abre y cierra la Trilogía de Fiestas en Alcoy. La Nova, que celebra su 175 aniversario, ha recuperado tres uniformes del siglo XIX, que tres músicos de la banda lucirán en el desfile. Están inspirados en el libro La Nova desde 1842. Historia de una banda de música alcoyana y confeccionados por la diseñadora Virginia Rodrigo. Uno de los tres trajes que el público podrá ver es el uniforme que la banda incorporó en 1845, y que es característico de la Orden de San Juan. En 1865, la banda renueva el uniforme que adquiere una estética militar de la época, que se corresponde con el segundo diseño. El tercero, será el que utilizó a partir del año 1879, un uniforme más sobrio. El director del Himne, José Antonio Llinares Igual, presidirá esta comitiva especial que recorrerá la avenida País Valencià y San Lorenzo al compás del pasodoble Tristezas y alegrías, de Evaristo Pérez Monllor y del que se conmemora el centenario de su composición.