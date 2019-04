The examples populate this alert with dummy content

LA MOVIDA VUELVE Fiesta Remember de los años 90 en La Mujer Barbuda Tendrá lugar a partir de la medianoche del sábado 6 al domingo 7 en la plaza Gonzalo Cantó - Edu Moral DJ explica en Radio Alcoy detalles de esta fiesta viernes, 05 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (05/04/2019) El pub La Mujer Barbuda, en la plaza Gonzalo Cantó, será sede de la Fiesta Remember Feel the 90’s. El mayor festival de los 90. La sala abrirá sus puertas en la medianoche del sábado 6 al domingo 7 y la música empezará a sonar sobre las 00’30 horas. Además de la actuación de varios DJ’s sobre vinilio, tendrá como plato fuerte la actuación del grupo New Limit con Smile como uno de sus temas más conocidos. Edu Moral DJ explica en Radio Alcoy detalles de esta fiesta que cumple con su segunda edición tras el éxito obtenido en la anterior entrega hace justo seis meses. La Mujer Barbuda fue uno de los lugares emblemáticos de la Movida de Santa Rosa con su denominación de Pub Autobús.