ARREL Filant sostenibilitat La Mancomunitat premia els projectes Ecofilament 3D i Loobo miércoles, 11 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (11/03/2020) La creació de filaments amb plàstics reciclats per a impressores en 3D i la confecció de roba sostenible per a homes han guiat la nova edició d’Arrel. Juan Luis Cabrera, d’Ecofilament 3D, ha explicat el procés d’investigació i desenvolupament de la idea de reutilitzar el plàstic com a material d’injecció per a les impressores 3D. Aarón Moncho i Andrea Pérez estan submergits en una start up Loobo dedicada a la moda masculina sostenible. En Arrel han exposat com va sorgir la idea i com evoluciona el projecte de confecció de roba per a homes amb cotó orgànic. La maleta igualitària és el nom del nou projecte que han activat des de l’àrea d’Igualtat de la Mancomunitat. La seua titular, Laura Martínez, ha explicat el funcionament del mateix i com van celebrar el Dia de la Dona a l’òrgan supramunicipal. Per últim, Iván Jover, gerent de la Mancomunitat, ha fet balanç de les primeres sessions del programa Naturbalance –que combina esport, naturalesa i desejunis saludables- i ha avançat que es desenvoluparà la marxa nòrdica a diferents punts de L’Alcoià i El Comtat.