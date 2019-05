The examples populate this alert with dummy content

CINE PROTESTA Film contra la violencia de género en los cines El Altet El 16 de mayo se podrá ver Todas las mujeres que conozco, un documental elaborado por Xiana Do Teixero – La directora y Melines García y Jorge Vañó, del Col·lectiu Dones 8 de maç, han hablado sobre esta obra martes, 14 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/05/2019) Los multicines El Altet de Cocentaina proyectarán el jueves 16 a las 20 horas el film documental Todas las mujeres que conozco dirigido por Xiana Do Teixeiro. Se trata de una obra con el gran objetivo de denunciar y combatir la violencia de género y que ha estado en numerosos festivales, siendo muy reconocida por crítica y público. La propia directora, Xiana, por teléfono, y Melines García y Jorge Vañó, representantes del Col·lectiu Dones 8 de març, entidad organizadora de esta proyección, en el estudio de Radio Alcoy, han explicado detalles sobre lo que se podrá ver el jueves en los cines el Altet.