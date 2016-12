The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Fin de año mirando al Ayuntamiento Alcoy introduce importantes novedades en la fiesta del 31 de diciembre viernes, 30 de diciembre de 2016 Alcoy va a despedir el año 2016 con la vista puesta en el Ayuntamiento. La fachada de la Casa Consistorial será el escenario de una fiesta que combinará actuaciones en directo con un espectáculo de luz e imágenes. La despedida del año presenta importantes novedades para hacer valer su lema: un cap d’any indie-ferent. La música correrá a cargo de diferentes dj’s, que pincharán desde el balcón del salón de plenos con una potencia de 20.000 vatios. Elimina de esta forma el Ayuntamiento la tradicional tarima que albergaba las actuaciones musicales en la noche de fin de año. El concejal de Fiestas, Raül Llopis, explica que su intención es dejar la plaza de España despejada para que los ciudadanos estén más cómodos. El concejal se ha basado en fiestas similares en Granada o Valencia, que utilizan el Ayuntamiento como escenario. La fachada del Consistorio será, además, la pantalla de un espectáculo de luces proyectado mediante 30 focos. La fiesta comienza a las 22.00 horas. El Ayuntamiento ofrecerá cotillones para los niños, que después podrán disfrutar de actividades en la ludoteca instalada en la sala Ágora. “Los niños se lo pasan casi mejor que los padres”, resume el regidor. La ludoteca tuvo mucho éxito el año pasado. La oferta lúdica de fin de año la completa un concurso de disfraces, con un primer premio de 300 euros. El segundo premio será un lote de copas.