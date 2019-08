The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Fin de fiesta accidentado en Benimarfull Un pequeño incendio originado en la furgoneta de la limpieza afecta a la fachada del Ayuntamiento y la instalación eléctrica domingo, 04 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La localidad de Benimarfull se ha despertado de la fiesta del sábado con un susto que se ha saldado con daños materiales y una avería eléctrica. La causa ha sido el incendio que se ha generado en el interior de la furgoneta de los operarios que estaban limpiando la plaza del Ayuntamiento este domingo por la mañana. Por causas que no han trascendido, la maquinaria que estaban utilizando los trabajadores para retirar la suciedad ha prendido fuego. El material combustible ha ayudado en la generación de las llamas. Los bomberos han recibido el aviso en torno a las 11,30 de la mañana de este domingo después de los operarios de la limpieza no lograsen controlar las llamas con extintores. El fuego se ha saldado con daños materiales en la fachada del Ayuntamiento de Benimarfull y en la instalación eléctrica. Ha provocado una avería en la línea que ha dejado sin luz a la población. En torno a la una de la tarde el fuego estaba ya apagado. La fiesta ha podido continuar su programa con el disparo de la mascletá a mediodía.