MOROS Y CRISTIANOS Fin de Fiesta espléndido Los Moros y Cristianos cierran, un año más, unos actos brillantes en Alcoy martes, 24 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El día del Himno, las Entradas, el día de San Jorge y el Alardo de hoy. La confluencia perfecta de las tres jornadas grandes que Abril vive cada año en Alcoy ha vuelto a darse. Unas fiestas, las de este año, de las más multitudinarias con casi 12.000 personas participantes en las Entradas, motivado en parte por la coincidencia en domingo, pero también por la grandeza de sus colores, olores y sonidos. Los Moros y Cristianos han cerrado temporada con el acto de la Aparición, que ha vuelto a reunir a alcoyanos y visitantes para recordarles que, el año que viene, más y mejor.