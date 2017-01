The examples populate this alert with dummy content

SUSPENSIÓN Fin de semana casi sin deporte Debido a las consecuencias del temporal el Ayuntamiento de Alcoy ha decidido aplazar los partidos de varias categorías y modalidades ya que no pueden garantizar el correcto acceso a las instalaciones deportivas viernes, 20 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/01/2017) Las intensas nevadas vividas en Alcoy durante los días 17, 18 y 19 de enero han provocado diversos contratiempos en la ciudad, entre ellos, el complicado acceso al Polideportivo Francisco Laporta, la imposibilidad de jugar en los campos exteriores y las goteras en el Pabellón B, todo ello ha provocado la decisión del Ayuntamiento de suspender las competiciones deportivas de este fin de semana, además de la actividad deportiva durante algunos de esos días, lo que ha repercutido en los entrenamientos de muchos clubes de la localidad. Comunicado del Ayuntamiento de Alcoy del viernes 20 de enero alrededor de las 14h: “A Causa de les conseqüències de les fortes nevades i de les previsions de plutja per al cap de setmana, no és pot garantir el correcte accés a les instalacións esportives i el correcte funcionament, per tant: Queden suspeses totes les competicions esportives en la ciutat d'Alcoi aquest cap de setmana: FÚTBOL FEDERAT; BÀSQUET FEDERAT; HOQUEI FEDERAT BASE; LLIGA LOCAL FÚTBOL SALA; LLIGA LOCAL DE FUTBOL; LLIGA LOCAL BÀSQUET; JOCS ESCOLARS” Además, el partido de la Unión Alcoyana de fútbol sala que recibía al Elche el sábado 21 de enero también se ha visto afectado ya que ha sido suspendido, y se trata del segundo encuentro que se suspende de este equipo porque el pasado miércoles, el equipo de Javi Silvestre tenía que haber jugado ante el Aspe el partido correspondiente a la jornada 12 que se disputaba en diciembre y que tuvo que ser aplazado por el temporal, por segunda vez ha sido aplazado y está previsto que se juegue el próximo 25 de enero. El Santa Rosa femenino de fútbol sala también ha anunciado la suspensión del partido que tenían previsto ante el Joventut d'Elx. Las Federaciones ya están tramitando con los equipos las nuevas fechas para los partidos aplazados debido a las consecuencias de la nieve en Alcoy, en sus accesos y en las instalaciones deportivas de la ciudad. En cuanto al partido del Enrile PAS Alcoy, el consistorio alcoyano está trabajando para poder subsanar las goteras del pabellón. Según el concejal de Deportes, Alberto Belda, “se están intentando poner plásticos, está claro que es una solución provisional, pero ambos equipos, Alcodiam y Alcobendas tienen la intención de jugar el partido”.