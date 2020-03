The examples populate this alert with dummy content

HOCKEY SOBRE PATINES Fin de semana para enmarcar del Patín Alcodiam Una jornada muy especial en la que se logran dos Campeones Autonómicos y una clara victoria del primer equipo lunes, 09 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El P.A.S Alcoi se trajo los tres puntos a casa tras el 2-6 cosechado ante el C.P. Las Rozas. El equipo de Lorenzo Pastor, continua segundo, muy cerca del Vendrell, a tres puntos del líder de la clasificación y mantiene más vivas que nunca las ilusiones por el ascenso, pero además el fin de semana la cantera también fue protagonista. Los equipos junior e infantil conquistaban para el club el campeonato Autonómico y pase directo a la fase sector.

El equipo Junior se imponía sin problemas al Gandía H.C y pasaba a la final frente al C.P.P Raspeig, logrando la victoria por un contundente 7 a 3 que les daba el campeonato, pero también el equipo Infantil logró este premio al esfuerzo de toda la temporada, tras imponerse al C.P. Muro por 10 a 3, el equipo infantil, llegaron a la final ante el H.C. Cocentaina. Un último partido muy ajustado y emocionante, en el que la prorroga tras el empate a cuatro, se vivió con nervios y un gran esfuerzo por parte de todos los jugadores. El gol de la victoria llegó del stick de Pablo Beltrán a 1,40 min del final, unos últimos momentos en los que todos jugaron muy concentrados, y lograron mantener el resultado que finalmente les dio el pase directo al Sector y el Campeonato.

Ahora jugarán para tratar de clasificarse para lograr la Clasificación al Campeonato de España. Pero también los Pre Benjamines y Benjamín jugaron en esta jornada. El Pre Benjamín A se medía con el Cocentaina, mientras los equipos B y C se enfrentaban entre ellos en un partido que siempre está lleno de camaradería. En el partido del Benjamín B se estrenaba cómo entrenadora nuestra joven jugadora Julia Castañer, con una clara victória de su equipo. Informa:P.A.S. Alcoi.