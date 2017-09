The examples populate this alert with dummy content

SEMANA MODERNISTA Fin de semana de época La Semana Modernista sale a la calle con numerosas actividades para reivindicar el patrimonio arquitectónico y artístico de Alcoy viernes, 22 de septiembre de 2017 ficheros asociados FICHERO Programación de la Semana Modernista. Alcoy busca una foto de época esta tarde, a las siete y media, con la reinauguración del puente de San Jorge. La corporación municipal asistirá ataviada con vestidos del periodo modernista, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Es uno de los momentos relevantes de una Semana Modernista que destaca por la alta participación. Unas 1.200 personas han seguido alguno de los actos que preceden a la Fira Modernista, que abre el sábado a las 10 en La Glorieta. Los vestidos de época también van a marcar la cena solidaria, a beneficio de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Es a las 21.30 horas en el restaurante Savoy. María Teresa Alberola, presidenta de la entidad, explica los beneficios que el trabajo en la confección de trajes modernistas ha ofrecido a las personas enfermas de cáncer. “Han estado ocupadas, centrando su pensamiento en la confección y no en la enfermedad”, ha manifestado a RADIO ALCOY. Antes de la cena, a las 20.30 horas, se descubrirá una placa identificativa de la Ruta europea del Modernismo frente al Ayuntamiento. Después las autoridades y los vecinos recorrerán las calles de la zona Centro. Muchos de los comercios han decorado sus escaparates con motivos modernistas. En La Glorieta tendrán expositor turístico el fin de semana tres municipios con patrimonio modernista: Villena, Terrassa y Carcaixent, que se añadirán al de Alcoy. Consulte toda la programación.