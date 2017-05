The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Fin de semana de música y 'terra' La agenda que arranca este viernes tiene como principal protagonista los conciertos, la literatura y las rutas por la comarca viernes, 12 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (11/05/2017) Este viernes, a las ocho Alcoy tiene el arte de la contraprogramación. Este viernes, a las ocho, Ivan Carbonell ofrece la segunda conferencia de la IV Trobada d'Escriptors d'Alcoi en el club UNESCO. A la misma hora, Paul Blest se arranca con su guitarra y su pedazo de voz en el pub Dedins. Media hora más tarde, otra oferta literaria: Ferran Avià trae su libro, Perill d'humanització, al Col·lectiu Saginosa de Ibi. También a las 20.30 horas la música continúa en Alcoy: Ana Valor conquista l'Ateneu Cultural El Panical. Sábado y domingo de retiro El sábado y domingo suelen tener un compromiso con la comarca. Además de (el sábado) ser un buen momento para repasar las exposiciones que acogen los diferentes espacios de Alcoy, la primera cita del sábado nos lleva al Teatro Salesianos: a las 19 horas llega el musical de ABBA, Dancing Queen, que también se va a representar el domingo, en un segundo pase, a las 18 horas. El sábado continúa; el Centre Cervantes Jove acoge una charla-taller sobre la Historia de la electrónica, desde las 18.30 horas. Ya el domingo, cita con la naturaleza: IV Trobada de Contacontes i Homenatge a Enric Valor en Penàguila, a partir de las 11 horas, desde la plaça de l'Arbre, y visita guiada al patrimonio de Millena, a cargo de la Mancomunitat. Por la tarde, un imperdible en Alcoy: concierto de Nomembers y su dream pop, desde las 19 horas, en nuestro queridísimo pub L'Escenari.