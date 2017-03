The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Fin de semana sonoro Tragaluz arranca el viernes con un sinfín de actividades para todos los públicos y gustos viernes, 17 de marzo de 2017 El fin de semana se presenta sonoro. Este viernes, 17 de marzo, l'Ateneu Cultural El Panical acoge una charla de Marc Cavanilles sobre los refugiados en Grecia y una jam a las 21 horas. Media hora antes, un plato fortísimo que no dejará indiferente: la gran percusión de TAO llega con The Samurai of the drums al Teatro Calderón, a las 20.30 horas. El sábado, nuestra agenda mira a la comarca con el programa de les Jornades de Sostenibilitat, que continúa con una visita guiada a la Cova de la Dona, partiendo a las 9 horas desde la Casa de Ferro de Muro. En Alcoy, el Partidor organiza su tradicional Falla: desde las 9, buñuelos, paella al mediodía y la quema por la noche. El domingo se centra en la danza de la mano de Víctor Ullate Ballet y su actuación, El amor brujo, a las 19 horas, en el Teatro Calderón.