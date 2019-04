The examples populate this alert with dummy content

CENTENARIA Fina Beneyto, 104 años con una salud de hierro Fina ha estado en los estudios de Radio Alcoy para hablar sobre su vida, sus anécdotas y sus opiniones martes, 26 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/03/2019) Fina Beneyto nació un 19 de febrero de 1915 y llegó a Alcoy con 8 años. No fue nada fácil su vida, pero basándose en su vitalidad y en su salud de hierro ha logrado cumplir... ¡¡104 años!! en un estado envidiable. Hasta los 100 vivió sola en su casa, pero al romperse la cadera ya pasó a la residencia de ancianos de Oliver, DomusVi. Pese a que empezó su estancia en una silla de ruedas, consiguió recuperarse con el tiempo y ahora va a todos los sitios con su andador. No en vano cada mañana da cinco vueltas a los jardines. Incluso ha venido hasta los estudios de Radio Alcoy para hablar sobre su más de un siglo de vida, sobre algunas anécdotas y sobre sus opiniones. Y es que esa opinión no puede ser más válida.