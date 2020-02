The examples populate this alert with dummy content

MÁS QUE CENTENARIA Fina Beneyto cumple 105 años Pese a su avanzada edad, sigue con una salud envidiable y ha celebrado su cumpleaños rodeada por toda su familia en la residencia DomusVi viernes, 28 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El 19 de febrero de 1915 llegó al mundo Fina Beneyto, quien vino a Alcoy cuando solo contaba con 8 años. 105 años después Fina ha vuelto a celebrar su cumpleaños rodeada por toda su familia, como a ella le gusta. Incluso ha tenido la visita del alcalde, Toni Francés, o de númerosos medios de comunicación y es que cumplir 105 años no es para nada una cosa habitual, y además hacerlo con la vitalidad y salud que siempre le ha acompañado pese a los años. No faltó la tarta de cumpleaños y la visita de todos sus seres queridos a la residencia DomusVi.