Final en enero

El Alcoyano afronta una final en el mes de enero. No es lo normal, pero tal y como está la clasificación, los de Vicente Mir tiene que empezar a espabilar para no verse abocados al sufrimiento y ver como la zona alta de la tabla se aleja de forma excesiva, aún siendo de forma injusta, puesto que el juego del equipo no refleja los meritos del conjunto blanquiazul.

El calendario es propicio para dar un golpe encima de la mesa, el domingo recibe al Atl. Baleares, viajará a Ontinyent y después llegará a El Collao el líder Villarreal B. Prueba de fuego para determinar por que luchará hasta final de temporada.

Mir no podrá contar con las bajas de Navarro que está sancionado, Omgba, lesionado , Eldín entrará la semana que viene con el grupo. El resto disponibles para afrontar un partido muy complicado. La esperanza está puesta en el recién llegado Antonio Pino, el delantero cordobés será la novedad en el equipo de Vicente Mir ya que debutará ante el equipo mallorquín. No sabemos si será de inicio o no, pero seguro que juega sus primeros minutos como blanquiazul. El técnico del Alcoyano no ha querido dar pistas sobre la disposición táctica y no se descarta que juegue con 5 defensas ante uno de los equipos más goleadores del grupo. Paliar la sequía goleadora es uno de los objetivo, ganar es vital para la ilusión de los aficionados, sólo han disfrutado de dos victorias en El Collao en lo que va de liga.

El partido será dirigido por el colegiado murciano Campos Salinas, es su quinta temporada en Segunda B, con este árbitro el Alcoyano ha conseguido una victoria y dos empates, mientras que el Baleares, dos derrotas, dos empates y una victoria. El encuentro será a una hora poco habitual, el domingo a las 11.30 de la mañana en El Collao y lo podrá seguir en Radio Alcoy, 1485 de OM, App Ser o en esta misma web desde las 11.15 horas.