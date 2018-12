The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Final feliz en la pesadilla antes de Navidad de Estrasburgo Un grupo de alcoyanas se encontraba en el mercado de Navidad de Estrasburgo poco antes de la tragedia - Radio Alcoy recoge el testimonio de una de las amigas, Carmina Pastor miércoles, 12 de diciembre de 2018 Un grupo de amigas de Alcoy se encontraba en el mercado de Navidad de Estrasburgo poco antes de la tragedia que se ha saldado, de momento, con tres muertos y trece heridos. Carmina Pastor estaba junto con cuatro amigas en el centro de la ciudad francesa horas antes de que se produjera el tiroteo en las inmediaciones del mercadillo navideño, catalogado como el más antiguo de Europa. Su testimonio es de sorpresa, ya que asegura que la zona contaba con una alta seguridad y que nada podía hacer prever la tragedia. "Ya estábamos fuera de peligro, pero, claro, empiezan los móviles a sonar, la gente a preguntar, no sabíamos qué pasaba, nos asustamos (...) Lo que me extraña es que la seguridad es casi perfecta: en el mercadillo nos registraron mochilas, es perfecta". Los hechos sorprendieron a las alcoyanas en un aeropuerto alemán, desde donde volaban hasta España, donde recibieron multitud de mensajes y llamadas de preocupación de sus seres queridos, pendientes de las consecuencias del tiroteo.