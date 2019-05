The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - SABADELL Final de finales Ser o no ser, el partido ante el Sabadell será decisivo para el Alcoyano cara al resto de jornadas – El encuentro será el viernes a las 16.30 horas, lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, 1485 om, App Ser o en esta misma web jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ya no hay red, el Alcoyano saltará el viernes al terreno de juego de El Collao sin red, sin margen de error, sin poder perder ni siquiera empatar, de lo contrario, una combinación de resultados haría que la visita a Peralada pueda ser definitiva. Para que el Alcoyano siga en la pelea hasta el final , necesita vencer al Sabadell que además de meterlo en la pelea por el descenso, sumaría tres puntos que con los resultados a favor, incluso podría salir del descenso directo. Para el partido ante el equipo catalán, Barrera no podrá contar con Nieto, Eldín, Córcoles y Braulio, aunque esté puede ser que esté en la convocatoria. La vuelta de Carlos Barreda facilita al técnico levemente las opciones en la defensa, ya que el de Binéfar será titular. Omgba , Anaba y De Lerma, repetirán en el centro del campo y Arriba Pino y Rubio podrían ser de la partida de inicio, ya que Óscar Díaz caería a banda. El partido está considerado como el “más importante” que tiene el equipo en su historia reciente, ya que el coqueteo con el descenso está siento llevado a un límite muy peligroso. Por eso el club ha decidido que sea de puertas abiertas en los fondos del campo, tanto en Gol A como en Gol B, las puertas estarán abiertas a todos los aficionados que lo deseen. Hay que tener en cuenta que el partido se jugará a la 16.30 horas, un horario muy poco habitual, y que es debido a que será antes del “himno de fiestas”, la fiesta del pasodoble comenzará a las 19.30 horas. El colegiado será Kevin Javier Moreno Muñoz, murciano de 26 años, será el encargado de dirigir el partido. PROGRAMACIÓN ESPECIAL Debido al horario Radio Alcoy hará una programación especial en el 1485 de om, App Ser y en esta misma web. Desde las 15.20 horas comenzaremos Ser Deportivos Alcoy ya desde El Collao, a las 16.00 horas podrán escuchar el boletín informativo nacional y acto seguido comenzaremos la retrasmisión del partido hasta el final. Después a las 19.00 horas Radio Alcoy volverá con ustedes para contarles como cada año, la retrasmisión del Himno de Fiestas con Maribel Vicedo, Paco Aznar y Paco Agulló. Insistimos que toda esta programación especial, partidfo de fútbol e himno de fiestas será por Radio Alcoy 1485 de om, App Ser o en esta misma página web