COMARCA Finaliza el acceso a Onil con una inversión de 294.000 euros Las mejoras ponen fin a años de deficiencias y constituyen la principal inversión de la Consellería de Obras Públicas en la comarca martes, 21 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/03/2017) Las obras de adecuación de la carretera de acceso a Onil han finalizado tras una inversión de 294.000 euros por parte de la Consellería de Obras Públicas. Las mejoras ponen fin a años de deficiencias y constituyen la principal inversión de la Consellería de Obras Públicas en la comarca, según su alcaldesa, Humildad Guill. La primera edil agradece la "celeridad" de los trabajos que han propiciado mejores comunicaciones en la comarca. "Lo reconocemos y valoramos ya que esta carretera necesitaba una actuación desde hace muchos años por deficiencias importantes de las vías y Onil tal como ha dicho el Director General de Obras, Carlos Domingo, en su visita realizada para la inspección de los resultados de la Carretera, Onil se lo merecía" La alcaldesa añade los avances en la conexión para los viandantes y bicicletas entre Onil y Castalla. "Pronto será una realidad ya que la Consellería de Obras Públicas se está trabajando muy diligentemente y dando soluciones viables que mejoren las infraestructuras existentes". A esta obra se suma la apuesta de futuro por el desdoblamiento de la CV-8153. "Seguiremos planificándolo y dando pasos seguros y fortaleciendo nuestro entorno de forma inmediata", concluyó Guill.