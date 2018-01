The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Finalizada la nueva pista de skateboard El ayuntamiento ha preparado dos jornadas especial viernes y sábado por la tarde jueves, 25 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los amantes del skateboard en la ciudad de Alcoy ya disponen de una nueva zona donde practicar esta actividad. Se trata del nuevo skatepark ubicado en la zona ajardinada del río Riquer, frente al colegio Santa Ana y bajo del edificio del CCJ. La pista de skateboard, el Riverfit y la mejora de la zona workout, así como la jornada de deportes extremos, organizada recientemente por la concejalía de deportes, demuestran la clara apuesta del Ayuntamiento por estas disciplinas, vinculadas a los más jóvenes. Las obras han costado un total de 37.192’62 € y las ha realizado la empresa Guerola. A esta cifra se tienen que sumar a los 38.647 € con los que se ha llevado a cabo la construcción de un circuito biosaludable «Riverfit» a lo largo del río Riquer. Recordamos que estas dos iniciativas fueron aprobadas conjuntamente en el marco de los presupuestos participativos 2017, siendo la cuarta propuesta más votada con un presupuesto inicial de 80.000 €. Además de estas construcciones se ha ampliado el circuito de Workout y se ha adecuado y limpiado la zona del cauce del río. El concejal de deportes, Alberto Belda, afirma que este proyecto «se ha consensuado con la comunidad de skaters de Alcoy, que desde hace unos años demandaba un nuevo espacio donde desarrollar su práctica deportiva. Es, de hecho, el mismo proceso que se llevó a cabo con los usuarios de la zona workout, antes de la construcción de ésta». Belda recuerda que una vez se haya construido la pasarela por debajo del puente de Cervantes, «la vertebración de la zona del río como zona de ocio y deporte al aire libre será una realidad, al permitir conectar el circuito Riverfit con el Skatepark». El colectivo de skaters ha considerado unos elementos lo más versátiles posibles para poder adaptarse a las nuevas tendencias y poder utilizar la pista tantos los skaters (monopatí), los scooters (patinete) como los rollers (patinadores). Para celebrar la inauguración de la pista y darla a conocer, el Ayuntamiento ha preparado dos jornadas, tanto mañana viernes 26 de enero de 17 a 21 horas como el sábado 17 de 16 a 21 horas con música, monitores y consejos, y la presencia de Nacho Garcia, FHIREE. En cuanto a las consideraciones técnicas de la pista de skate, en primer lugar construyeron una losa de hormigón de 20 cm de grueso y 400 m² de extensión. Encima de esta superficie se han dispuesto los elementos que permiten a los skaters realizar trucos con su monopatín; en total serán diez: un kicker (rampa para hacer trucos en el aire), un pilón de forma cilíndrica, un doble banco de salto, tres macetas situadas en centro de la pista, dos «planter» (un grande y otro corto), y dos raíles (uno largo, de cuatro metros de extensión, y otro corto, de dos metros).