The examples populate this alert with dummy content

GENERALITAT VALENCIANA Finalizadas las obras del Miguel Hernández como primer proyecto del pla Edificant en Alcoy Los trabajos, que se han desarrollado en el mes de diciembre, han costado 38.000 euros miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/01/2019) Los más de 450 alumnos del centro Miguel Hernández ya disfrutan del primer proyecto del plan impulsado por la Conselleria de Educación. La actuación del colegio de la Zona Norte, que se llevó a cabo en diciembre y ha sido una reivindicación desde su inauguración, en 2010, se ha centrado en la construcción de marquesinas en el patio de primaria para dar sombra y proteger de lluvia a los estudiantes. Los trabajos han costado 38.000 euros y las ha llevado a cabo la empresa Cuberfont. Al primer proyecto del Miguel Hernández, le siguen mejoras ya aprobadas en siete centros educativos más: cinco con el proyecto redactado, como son El Romeral (300.000 euros), el Tomás Llácer (250.000), Horta Major (160.000), Sant Vicent (359.000) y la Escuela Oficial de Idiomas, con 400.000 euros. La redacción del proyecto para reformar el Andreu Sempere está prevista para principios de este año y tendrá un coste de 130.000 euros, de una inversión total de más de 4 millones. El Ayuntamiento está realizando la memoria de dos proyectos más: un gimnasio nuevo y aulas para el IES Paro Vitoria, y la ampliación del IES Cotes Baixes. El pla Edificant deja un total de 12 millones en 9 centros en Alcoy.