Fira Mercat Gandia es vist de moda

Fira Mercat Gandia torna a obrir les portes aquest cap de setmana per mostrar les tendències en la roba per a la temporada de tardor i hivern. Setze expositors estaran des d’aquest dijous fins al dissabte en la Plaça del Prado per ofertat tot tipus de moda. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Económiques i Comerc, en Hoy por Hoy Alcoy ha explicat que també s’han programat desfiles per presentar les tendències per als propers mesos en aquest Espai Moda.